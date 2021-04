МЗС відреагував на кризу в Молдові: Україна підтримує президентку Санду

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про підтримку президентки Молдови Маї Санду на тлі рішення парламентської більшості скасувати призначення глави Конституційного суду та заяв про "узурпацію влади".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter.

"Для України важлива стабільна та проєвропейська Молдова. Повністю підтримуємо демократично обрану президентку Маю Санду і молдовський народ у прагненні законними способами захистити верховенство права, не дати підірвати конституційний лад, реформи і європейський вибір", - написав Кулеба.

Ukraine values a stable, pro-European Moldova. We fully support the democratically elected @sandumaiamd & Moldovan people in their efforts to use legal means to defend the rule of law, prevent undermining of Moldova’s constitutional order, reforms & European choice @AureliuCiocoi