ЕС назвал события в Молдове атакой на конституционный строй

Европейский союз считает действия парламентского большинства Молдовы "грубой атакой на конституционный строй".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"В соответствии с Конституцией Республики Молдова Конституционный суд независим от других органов государственной власти и подчиняется только Конституции. Поэтому парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда как "хранителя Конституции", даже если они недовольны его решениями", - говорится в заявлении.

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В Брюсселе напомнили, что в пятницу депутаты парламента Молдовы от Партии социалистов, партии "Шор" и группы "За Молдову" выразили недоверие трем судьям Конституционного суда, признали назначение судьи Конституционного суда Домники Маноле два года назад недействительным и не признали решение Конституционного суда от 15 апреля 2021 года об условиях роспуска парламента.

"Таким образом, пятничные голоса и заявления представляют собой грубую атаку на конституционный строй Республики Молдова и попытку подорвать верховенство закона", - подчеркнул Боррель.

ЕС напоминает, что все политические деятели в Молдове должны уважать решения Конституционного суда.

"Независимость Конституционного суда жизненно важна для обеспечения верховенства закона и демократических механизмов - оба являются основополагающими принципами, по которым Республика Молдова взяла на себя обязательство в Соглашении об ассоциации между ЕС и Молдовой", - отмечается в заявлении.

Напомним, депутаты на заседании 23 апреля приняли постановление парламента об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента" Майи Санду.

Постановление поддержали депутаты от Партии социалистов (ПСРМ), лидером которой является бывший президент Игорь Додон, и Pentru Moldova (фракция "Шор" и экс-демократы).

После этого парламент Молдовы проголосовал за отмену указа о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда, она была назначена по квоте законодательного органа и занимала должность главы КС.

Вечером того же дня Конституционный суд Молдовы приостановил решение парламентского большинства, которым депутаты отменили указ о назначении Домники Маноле судьей КС.