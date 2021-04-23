Парламент Молдови скасував призначення глави Конституційного суду

Парламент Молдови проголосував за скасування указу про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду, яка була призначена за квотою законодавчого органу і обіймала посаду глави КС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Депутати на засіданні 23 квітня прийняли проєкт постанови парламенту про узурпацію влади Конституційним судом "на користь політичних інтересів президента" Маї Санду.

Постанову підтримали депутати від Партії соціалістів (ПСРМ), лідером якої є колишній президент Ігор Додон, і Pentru Moldova (фракція "Шор" і ексдемократи).

У проєкті постанови говорилося, що судді КС порушили присягу, складену перед чинним складом парламенту. Цей документ став реакцією соціалістів на рішення КС від 15 квітня, в якому суд констатував наявність обставин для розпуску парламенту.

Після цього глава юридичної комісії, депутат від ПСРМ Василь Боля представив законопроєкт про часткове відкликання адміністративного акту про призначення судді КС Домніки Маноле. Боля заявив, що при призначенні Маноле "було допущено безліч порушень". За цю пропозицію проголосували депутати від ПСРМ, платформа Pentru Moldova (фракція "Шор" і ексдемократи) і депутат Олександр Олійник.

Новим суддею КС призначили Бориса Лупашка. Однак депутати не уточнили, чи призначають Лупашка замість Маноле. При цьому, в КС залишається вакантним місце одного судді, але призначати його повинна Вища рада магістратури.

Лупашко склав присягу в залі засідань парламенту через 15 хвилин після того, як парламент запропонував і проголосував за його призначення. Секретаріат парламенту встиг запросити президентку Маю Санду на складення присяги, але, як повідомила спікер парламенту Зінаїда Гречана, глава держави відмовилася прийти.

Конституційний суд Молдови складається з шести суддів, двох з них призначає уряд, двох - парламент і ще двох - Вища рада магістратури.

Нагадаємо, Конституційний суд підтримав Маю Санду щодо розпуску парламенту і постановив, що законодавчий орган дійсно потрібно розпустити як такий, що не може сформувати уряд. Рішення КС оскаржити неможливо.

Мая Санду добивається розпуску парламенту вже декілька місяців, тоді як експрезидент Ігор Додон та його союзники намагаються завадити їй у цьому.

"Соціалісти" виступили з вимогою відставки Маї Санду і проведення дострокових виборів глави держави.

Опитування свідчать, що партія президентки Санду має шанси виграти дострокові вибори у разі їх проведення.