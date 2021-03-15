В Грузії почалася вакцинація від коронавірусу

У понеділок, 15 березня, в Грузії почалася вакцинація населення від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rustavi 2.

Першою щеплення вакциною AstraZeneca отримала лікар-алерголог клініки міста Зугдіді Лана Убілава, її вакцинували у прямому ефірі.

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Два дні тому до Грузії прибула перша партія вакцини від коронавірусу - 43,2 тисячі доз AstraZeneca, що за ліцензією виготовляється у Південній Кореї. Вакцини надали через міжнародну платформу COVAX.

Загалом до кінця 2021 року Грузія має отримати через COVAX 700 тисяч доз вакцини, яких вистачить для щеплення 20% населення країни.

З 15 березня в Грузії також почали діяти деякі послаблення карантину. Відновили роботу спортзали – вони функціонують при дотриманні санітарно-епідеміологічних регулювань.

Також з понеділка відновився навчальний процес в аудиторіях, відновлена робота шкільних гуртків. Театри, професійні ансамблі і спортклуби можуть відновити свої репетиції і тренування.

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