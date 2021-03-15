В Грузії почалася вакцинація від коронавірусу
У понеділок, 15 березня, в Грузії почалася вакцинація населення від коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rustavi 2.
Першою щеплення вакциною AstraZeneca отримала лікар-алерголог клініки міста Зугдіді Лана Убілава, її вакцинували у прямому ефірі.
Два дні тому до Грузії прибула перша партія вакцини від коронавірусу - 43,2 тисячі доз AstraZeneca, що за ліцензією виготовляється у Південній Кореї. Вакцини надали через міжнародну платформу COVAX.
Загалом до кінця 2021 року Грузія має отримати через COVAX 700 тисяч доз вакцини, яких вистачить для щеплення 20% населення країни.
З 15 березня в Грузії також почали діяти деякі послаблення карантину. Відновили роботу спортзали – вони функціонують при дотриманні санітарно-епідеміологічних регулювань.
Також з понеділка відновився навчальний процес в аудиторіях, відновлена робота шкільних гуртків. Театри, професійні ансамблі і спортклуби можуть відновити свої репетиції і тренування.
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