Грузия в связи с Пасхой останавливает общественный транспорт и ограничивает посещение кладбищ

Грузия на период пасхальных выходных остановит общественный транспорт и ограничит посещение кладбищ, чтобы предотвратить скоплений людей и распространение коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Соответствующее решение принял межведомственный координационный совет при правительстве Грузии.

Как сообщается, общественный транспорт не будет работать 3-12 мая, а дороги к кладбищам будут перекрыты. Впрочем, непонятно, идет ли речь об ограничении количества людей, или о полном запрете посещения кладбищ.

Что касается служб на Пасху, то в правительстве заявили, что службы будут разрешены с соблюдением мер безопасности, а комендантский час в пасхальную ночь сократят - он ​​будет действовать с 23:00 1 мая до 4:00 2 мая.

Ранее в Грузии объявили выходными 4-11 мая из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, в середине марта в Грузии ослабили уже большинство жестких ограничений, действовавших с конца ноября, частично разрешив концерты и спортивные мероприятия со зрителями. Зимний локдаун был едва ли не самым строгим в Европе и предусматривал в том числе полную остановку транспорта.

На пике осенней волны эпидемии в Грузии регистрировали более 5000 заражений коронавируса ежедневно. После введения локдауна прирост больных постепенно снизился до не более 500 случаев за сутки, но в середине апреля снова начался рост.

Вакцинация от коронавируса в стране продолжается с 15 марта.