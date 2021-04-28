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У Грузії заговорили про винятки з карантинних правил для вакцинованих від коронавірусу

Середа, 28 квітня 2021, 16:53

У Грузії допустили надання вакцинованим людям винятків із загальних карантинних правил, зокрема й комендантської години - попри те, що обидві дози вакцини на сьогодні отримала зовсім незначна частка населення країни.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це сказав керівник Національного центру з контролю захворювань і громадського здоров’я Грузії Аміран Гамкрелідзе. 

"Центр з контролю захворювань планує звернутися з відповідною ініціативою до Координаційної ради, щоб ці люди користувалися пільгами. Міжнародний досвід передбачає декілька пунктів - вільне пересування під час комендантської години, видача документів для поїздок за кордон… Ми хочемо, щоб у вакцинованих людей було більше прав, щоб населення було зацікавлене у швидшій та повній вакцинації", - сказав Гамкрелідзе. 

За даними на ранок 28 квітня, щеплення від коронавірусу обома дозами у Грузії отримали близько 4400 людей. Населення країни - близько 3,7 млн осіб.

Кілька днів тому міністр охорони здоров’я Тамар Габунія заявила про розробку "ковід-паспортів", які видаватимуть як свідоцтво про вакцинацію.

"Ми справді розглядаємо (створення) ковід-паспортів. Йде робота над трьома основними параметрами. Це буде історія вакцинації, історія перенесених захворювань, результат ПЛР-тесту. Найближчим часом вже можливо буде запровадити таку практику", - сказала міністр. 

Як повідомлялося, Грузія на період великодніх вихідних зупинить громадський транспорт і обмежить відвідання кладовищ, щоб запобігти скупченням людей і поширенню коронавірусу.

На піку осінньої хвилі епідемії у Грузії реєстрували понад 5 тисяч заражень коронавірусом щодня. Після запровадження локдауну приріст хворих поступово знизився до не більше 500 випадків за добу, але в середині квітня знову почалося зростання

Вакцинація від коронавірусу в країні триває з 15 березня. 


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Грузія Коронавірус
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