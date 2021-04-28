В Грузии заговорили об исключениях из карантинных правил для вакцинированных

В Грузии допустили предоставление вакцинированным людям исключений из общих карантинных правил, в том числе и комендантского часа - несмотря на то, что обе дозы вакцины на сегодня получила совсем незначительная часть населения страны.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом сказал руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

"Центр по контролю заболеваний планирует обратиться с соответствующей инициативой в Координационный совет, чтобы эти люди пользовались льготами. Международный опыт предусматривает несколько пунктов - свободное передвижение во время комендантского часа, выдача документов для поездок за границу... Мы хотим, чтобы у вакцинированных людей было больше прав, чтобы население было заинтересовано в быстрой и полной вакцинации", - сказал Гамкрелидзе.

По данным на утро 28 апреля, прививки от коронавируса обеими дозами в Грузии получили около 4400 человек. Население страны - около 3,7 млн человек.

Несколько дней назад министр здравоохранения Тамар Габуния заявила о разработке "ковид-паспортов", которые будут выдавать как свидетельство о вакцинации.

"Мы действительно рассматриваем (создание) ковид-паспортов. Идет работа над тремя основными параметрами. Это будет история вакцинации, история перенесенных заболеваний, результат ПЦР-теста. В ближайшее время уже можно будет ввести такую ​​практику", - сказала министр.

Как сообщалось, Грузия на период пасхальных выходных остановит общественный транспорт и ограничит посещение кладбищ, чтобы предотвратить скопление людей и распространению коронавируса.

На пике осенней волны эпидемии в Грузии регистрировали более 5000 заражений коронавируса ежедневно. После введения локдауна прирост больных постепенно снизился до не более 500 случаев за сутки, но в середине апреля снова начался рост.

Вакцинация от коронавируса в стране продолжается с 15 марта.