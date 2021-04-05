У Грузії громадська думка з приводу дострокових виборів розділилась навпіл

У Грузії кількість людей, які підтримують вимогу опозиції про дострокові парламентські вибори, дорівнює кількості тих, хто виступає проти.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це свідчать результати соцопитування, проведеного на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI).

За дострокові вибори до законодавчого органу виступають 45% громадян, і стільки ж - 45% - висловилися проти.

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На запитання "Чи підтримуєте ви вимогу опозиції про позачергові парламентські вибори у Грузії?" 25% респондентів відповіли "однозначно так", та 20% - "скоріше так".

"Однозначно проти" висловилися 33%, і "скоріше проти" - 12%. 9% не визначилися з думкою.

При цьому, більшість респондентів не підтримують бойкот депутатами від опозиції участі у роботі парламенту. Однозначну підтримку цьому висловили 15% опитаних, "скоріше підтримують" його 11%, "скоріше ні" - 18%, а "точно ні" - 42%. Не визначилися з позицією 14%.

Дослідження громадської думки на замовлення IRI проводилося компанією IPM з 2 по 26 лютого. Загалом опитали 1500 осіб, що мають право голосу. Допустима похибка складає +/-2,5%. Дослідження фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Нагадаємо, з жовтня 2020 року у Грузії триває політична криза. Депутати від опозиції заявили про фальсифікацію парламентських виборів та більшість досі відмовляються увійти до парламенту.

31 березня закінчилась невдачею вже друга спроба правлячої "Грузинської мрії" та опозиції за посередництва Євросоюзу домовитися про вихід з кризи.

Досягти компромісу не вдалося по двох ключових позиціях – звільнення нинішнього лідера Єдиного національного руху Ніки Мелії, а також у питанні дострокових виборів.

Детальніше про це - у статті: План дій для Грузії: як ЄС йде проти партії Саакашвілі у подоланні кризи.