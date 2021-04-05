В Грузии общественное мнение по поводу досрочных выборов разделилось пополам

В Грузии количество людей, которые поддерживают требование оппозиции о досрочных парламентских выборах, равно количеству тех, кто выступает против.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного по заказу Международного республиканского института (IRI).

За досрочные выборы в законодательный орган выступают 45% граждан, и столько же - 45% - высказались против.

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На вопрос "Поддерживаете ли вы требование оппозиции о досрочных парламентских выборах в Грузии?" 25% респондентов ответили "определенно да", и 20% - "скорее да".

"Определенно нет" ответили 33%, и "скорее нет" - 12%. 9% не определились с мнением.

При этом большинство респондентов не поддерживают бойкот депутатами от оппозиции работы в парламенте. Однозначную поддержку этому выразили 15% опрошенных, "скорее поддерживают" бойкот 11%, "скорее нет" - 18%, а "определенно нет" - 42%. Не определились с позицией 14%.

Исследование общественного мнения по заказу IRI проводилось компанией IPM с 2 по 26 февраля. Всего опросили 1500 человек, имеющих право голоса. Допустимая погрешность составляет +/- 2,5%. Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).

Напомним, с октября 2020 в Грузии продолжается политический кризис. Депутаты от оппозиции заявили о фальсификации парламентских выборов и большинство до сих пор отказываются войти в парламент.

31 марта закончилась неудачей уже вторая попытка правящей "Грузинской мечты" и оппозиции при посредничестве Евросоюза договориться о выходе из кризиса.

Достичь компромисса не удалось по двум ключевым позициям - освобождению нынешнего лидера "Единого национального движения" Ники Мелии, а также вопросу досрочных выборов.

Подробнее об этом - в статье: План действий для Грузии: как ЕС идет против партии Саакашвили в преодолении кризиса.