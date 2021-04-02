У Європарламенті заговорили про зупинку макрофінансової допомоги Грузії

В Європарламенті заявили, що відмова політичних лідерів Грузії від пропозицій посередника ЄС Крістіана Даніельссона щодо врегулювання політичної кризи може мати наслідки для двосторонніх відносин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Європарламенту.

"Після відмови політичних партій піти на компроміс, лідери Грузії не повинні очікувати від Європейського Союзу повернення до звичних відносин. Зокрема, Європарламент закликає до швидких наслідків щодо фінансової допомоги ЄС, включаючи як призупинення подальших виплат, так і збільшення умов, пов'язаних з макрофінансовою допомогою ЄС та програмами бюджетної підтримки", - йдеться у заяві.

Євродепутати наголосили, що підтримують пропозиції Даніельссона, які він зробив політичним партіям: амбіційні виборчі та судові реформи, змістовний розподіл відповідальності в парламенті Грузії та рішення щодо майбутніх виборів та двох випадків політизованого правосуддя.

"Ми глибоко розчаровані політичними лідерами Грузії через їхню нездатність досягти згоди минулого вівторка, незважаючи на всі зусилля, докладені Європейським Союзом з метою припинення поточної політичної кризи. За цей результат слід звинувачувати як правлячі, так і основні опозиційні партії, які беруть участь у дискусіях, а особлива відповідальність лежить на правлячій партії", - йдеться у заяві.

Депутати також закликали правлячу партію зробити все необхідне для прийняття поточних виборчих та судових реформ у парламенті Грузії та необхідності повного виконання рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанської комісії.

"Ми закликаємо лідерів Грузії негайно вжити заходів. На кону майбутнє відносин між ЄС та Грузією", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, у Грузії закінчилась невдачею вже друга спроба правлячої "Грузинської мрії" та опозиції домовитися про вихід з політичної кризи за посередництва ЄС.

Під час першого візиту Даніельсона, за заявами грузинської опозиції, влада пішла назустріч у декількох важливих напрямках, зокрема щодо керівництва у ключових парламентських комітетах.

Натомість досягти компромісу не вдалося по двох ключових позиціях – звільнення нинішнього лідера Єдиного національного руху Ніки Мелії (та інших політв’язнів, додають у опозиції), а також у питанні дострокових виборів. Ці ж питання не дали домовитися під час другої спроби.

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