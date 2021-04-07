ЕС раскритиковал Грузию за поспешное принятие новых правил отбора судей

Европейский Союз выступил с критикой поспешного принятия новых правил отбора судей Верховного суда в Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС по внешним делам и политике безопасности Набилы Массрали.

1 апреля парламент Грузии принял законодательные поправки, которые пересматривают процесс отбора судей Верховного суда. Европейский Союз неоднократно выражал беспокойство по поводу недостатков этого процесса отбора и применяемых правил, подчеркнула Массрали.

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ЕС приветствует эту инициативу относительно внесения поправок, но выражает разочарование из-за того, что парламент Грузии поспешно разработал и принял эти поправки без всеобъемлющего процесса консультаций.

"Мы сожалеем, что Грузия уже ранее поспешно внесла поправки в это законодательство, без своевременного запроса или ожидания окончательных выводов Венецианской комиссии.

Поэтому Европейский Союз настоятельно рекомендует Грузии как можно быстрее запросить в Венецианской комиссии оценку, соответствуют ли принятые поправки ее предыдущим рекомендациям", - говорится в заявлении.

Крайне важно, чтобы Верховный суд, высшая судебная инстанция Грузии, состоял из добропорядочных судей высшего профессионального уровня, отметила пресс-секретарь.

Она напомнила, что изменение правил отбора судей Верховного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии также является условием выделения второго транша макрофинансовой помощи Грузии в рамках ее текущей программы.

Напомним, несколько дней назад в Европарламенте заявили, что отказ политических лидеров Грузии от предложений посредника ЕС Кристиана Даниэльссон по урегулированию политического кризиса может иметь последствия для двусторонних отношений.

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