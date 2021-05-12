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Грузия ожидает вакцины Novavax и Johnson&Johnson в июле

Среда, 12 мая 2021, 08:07

Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния анонсировала поступление вакцин Novavax и Johnson&Johnson в июле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

По ее словам, в июле Грузия, вероятно, получит вакцины американских производителей Novavax и Johnson&Johnson через платформу COVAX.

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"Когда гражданин звонит, а вакцины нет, то это может привести к разочарованию в конкретном случае, но вскоре мы сможем мобилизовать дополнительные дозы Sinopharm, и конечно, нам поможет Sinovac (обе вакцины китайского производства). А в июле через COVAX мы также ожидаем Novavax и Johnson&Johnson ", - сказала Габуния.

Она назвала "хорошим показателем" ежедневную вакцинацию 5000 человек и призвала граждан, которые хотят сделать прививку, дождаться своей дозы.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. С тех пор прививки получили более 58 500 человек. Население Грузии - около 3,7 млн.

Первой в страну прибыла партия из 43,2 тысячи доз AstraZeneca, что по лицензии производится в Южной Корее. Вакцины предоставили через международную платформу COVAX.

В конце марта в Грузию прибыла первая партия вакцины от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech.

Органы здравоохранения Грузии надеются до конца года вакцинировать более 60% населения.

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