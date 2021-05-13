Єрмак заявив послам G7 і ЄС про підписання контракту з новим главою "Нафтогазу"

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про підписання контракту на 12 місяців із новим головою правління НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Єрмак сказав на зустрічі з послами країн "Великої сімки" (G7), Швеції та Європейського Союзу.

За словами Єрмака, у четвер був підписаний контракт на 12 місяців з новим головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком, а наступного керівника обиратимуть на прозорому конкурсі, який стартує через 6 місяців.

Коли почне працювати новий склад наглядової ради, автоматично розпочнеться підготовка до нового конкурсу щодо вибору голови правління.

Єрмак також повідомив, що 13 травня на зустрічі з наглядовою радою компанії за участю урядовців усій наглядовій раді буде запропоновано залишитися працювати під гарантії збереження конструктивного діалогу з новим головою правління НАК "Нафтогаз". Вона працюватиме до проведення нового прозорого конкурсу.

Він запросив послів та їхні країни долучитися до підготовки проєкту закону про вдосконалення корпоративного управління юридичними особами, акціонером яких є держава.

Напередодні посли країн Групи семи висловили занепокоєння щодо того, що досі не вирішене питання роботи наглядової ради НАК "Нафтогаз України" після звільнення голови правління Андрія Коболєва.

Раніше посли G7 застерегли від політичного втручання в управління "Нафтогазом".

Нагадаємо, 28 квітня Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

З 29 квітня уряд призначив в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Після цього Європейський Союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація заявили про занепокоєння у зв’язку зі звільненням голови правління НАК "Нафтогаз України".

В США, коментуючи останні зміни в керівництві НАК "Нафтогаз України", заявили, що від дотримання принципів корпоративного управління, прозорість та доброчесність у призначенні персоналу в енергетичному секторі залежить довіра до України.