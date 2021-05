Посли G7 закликали швидко вирішити питання управління "Нафтогазом"

Посли країн Групи семи висловили занепокоєння щодо того, що досі не вирішене питання роботи наглядової ради НАК "Нафтогаз України" після звільнення голови правління Андрія Коболєва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві послів у Twitter.

"Посли G7 повторюють свою стурбованість тим, що уряд України як головний акціонер "Нафтогазу" і наглядова рада компанії ще не досягли узгодженого рішення, яке дозволить поточній раді виконувати свої обов'язки самостійно", - йдеться у заяві.

We urge the government to resolve this swiftly in a way which reflects their stated commitment to international standards of corporate governance, and continue with legislation on state-owned enterprises’ governance in line with these standards. 2/2