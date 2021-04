США про зміни у "Нафтогазі: дотримання принципів корпоративного управління є ключовим

В США, коментуючи останні зміни в керівництві НАК "Нафтогаз України", заявили, що від дотримання принципів корпоративного управління, прозорість та доброчесність у призначенні персоналу в енергетичному секторі залежить довіра до України.

Про це у Twitter написав речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє "Європейська правда".

"Повага до корпоративного управління, прозорість та доброчесність при призначенні персоналу в енергетичному секторі - будь то урядові чи державні підприємства - є ключовим фактором для підтримки довіри до України та її прихильності до реформ" - написав він.

Respect for corporate governance, transparency, and integrity in energy sector personnel appointments - whether government or state-owned enterprises - is key to maintaining confidence in Ukraine’s commitment to reform.