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США про зміни у "Нафтогазі: дотримання принципів корпоративного управління є ключовим

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США про зміни у "Нафтогазі: дотримання принципів корпоративного управління є ключовим

Четвер, 29 квітня 2021, 08:10

В США, коментуючи останні зміни в керівництві НАК "Нафтогаз України", заявили, що від дотримання принципів корпоративного управління, прозорість та доброчесність у призначенні персоналу в енергетичному секторі залежить довіра до України.

Про це у Twitter написав речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє "Європейська правда".

"Повага до корпоративного управління, прозорість та доброчесність при призначенні персоналу в енергетичному секторі - будь то урядові чи державні підприємства - є ключовим фактором для підтримки довіри до України та її прихильності до реформ" - написав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Водночас Коболєв написав у Facebook, що дізнався про своє "звільнення" зі ЗМІ та заяви про відставку не писав.

З 29 квітня уряд призначив в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

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Енергетика
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