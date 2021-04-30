Міжнародні партнери України звернулись до Києва через звільнення керівництва "Нафтогазу"

Європейський Союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація заявили про занепокоєння у зв’язку зі звільненням голови правління НАК "Нафтогаз України".

Відповідна заява ЄС і міжнародних фінансових організацій була оприлюднена в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"Ми серйозно занепокоєні останніми подіями в "Нафтогазі України" - державній нафтогазовій компанії України, де тимчасово припинені повноваження наглядової ради та з метою звільнення діючого керівництва", - сказано у заяві.

Джерело "Європейської правди" серед західних дипломатів запевнило, що партнери знали про наміри щодо змін у керівництві "Нафтогазу" і переконували Київ не робити цього.

"Ми неодноразово заявляли уряду, що це призведе до серйозного обурення не лише в західних столицях, але й серед донорів та партнерів", - зауважив співрозмовник ЄП.

Відтак, в оприлюдненій заяві міжнародні партнери закликали керівництво України забезпечити, щоб критично важливі управлінські рішення на державних підприємствах ухвалювалися у повній відповідності до основних засад визнаних стандартів корпоративного управління.

Вони відзначили, що останніми роками Україна досягла значного прогресу в реалізації реформи корпоративного управління у державному секторі, спрямованої на забезпечення прозорості, підзвітності та незалежності.

Тому, заявляють партнери України, існує "критична необхідність зміцнити досягнутий прогрес, щоб покращити інвестиційний клімат в Україні та залучити вкрай потрібні інвестиції приватного сектора".

"Ми сподіваємося, що українська влада підтвердить свою прихильність до продовження реформ, які розблокують інвестиції, що допоможуть країні вийти з кризи та реалізувати свій потенціал", - йдеться у заяві.

Раніше посли G7 застерегли від політичного втручання в управління "Нафтогазом".

В США, коментуючи останні зміни в керівництві НАК "Нафтогаз України", заявили, що від дотримання принципів корпоративного управління, прозорість та доброчесність у призначенні персоналу в енергетичному секторі залежить довіра до України.