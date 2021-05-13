Ермак заявил послам G7 и ЕС о подписании контракта с новым главой "Нафтогаза"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о подписании контракта на 12 месяцев с новым председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Ермак сказал на встрече с послами стран "Большой семерки" (G7), Швеции и Европейского Союза.

По словам Ермака, в четверг был подписан контракт на 12 месяцев с новым председателем правления "Нафтогаза" Юрием Витренко, а следующего руководителя будут выбирать на прозрачном конкурсе, который стартует через 6 месяцев.

Когда начнет работать новый состав наблюдательного совета, автоматически начнется подготовка к новому конкурсу по выбору председателя правления.

Ермак также сообщил, что 13 мая на встрече с наблюдательным советом компании с участием министров всем наблюдательному совету будет предложено остаться работать под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым председателем правления НАК "Нафтогаз". Совет будет работать до проведения нового прозрачного конкурса.

Он пригласил послов и их страны присоединиться к подготовке проекта закона о совершенствовании корпоративного управления юридическими лицами, акционером которых является государство.

Накануне послы стран Группы семи выразили обеспокоенность тем, что до сих пор не решен вопрос работы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" после увольнения председателя правления Андрея Коболева.

Ранее послы G7 предостерегли от политического вмешательства в управление "Нафтогазом".

Напомним, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

С 29 апреля правительство назначило и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

После этого Европейский Союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация заявили об обеспокоенности в связи с увольнением председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК "Нафтогаз Украины", заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.