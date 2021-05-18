Лавров поскаржився на абсурдні звинувачення з боку Німеччини

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров поскаржився, що Берлін у період пандемії лише посилив лінію на системне стримування Москви, і російсько-німецькі відносини переживають непростий період.

Про це він заявив у відеозверненні до організаторів та учасників форуму "Потсдамські зустрічі", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"На жаль, загальна біда поки не привела до об'єднання міжнародної спільноти. Непростий період переживають і російсько-німецькі відносини. Доводиться констатувати, що в Берліні лише посилили лінію на системне стримування Росії", - сказав Лавров.

Він зазначив, що з високих трибун у Німеччині Росію регулярно представляють "мало не як загрозу європейській безпеці".

"На адресу Москви висуваються безпідставні, а все частіше - абсурдні звинувачення. Зашкалює антиросійська зарядженість окремих німецьких ЗМІ. В результаті всього цього посилюється дефіцит довіри, триває небезпечна ерозія самого фундаменту наших зв'язків", - сказав Лавров.

Водночас він підкреслив, що Москва не зацікавлена ​​в конфронтації з Берліном.

Нагадаємо, в квітня міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер звинуватила Росію в провокаціях у зв’язку з нарощуванням військ вздовж кордону з Україною.

Крім того, Німеччина критикує РФ у зв’язку з ув’язненням критика Кремля Алексєя Навального, який лікувався у Берліні після спроби його вбивства, та у зв'язку з убивством чеченського командира в Берліні.