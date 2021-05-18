Лавров пожаловался на абсурдные обвинения со стороны Германии

Глава МИД России Сергей Лавров пожаловался, что Берлин в период пандемии только усилил линию на системное сдерживание Москвы, и российско-германские отношения переживают непростой период.

Об этом он заявил в видеообращении к организаторам и участникам форума "Потсдамские встречи", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"К сожалению, общая беда пока не привела к объединению международного сообщества. Непростой период переживают и российско-германские отношения. Приходится констатировать, что в Берлине лишь усилили линию на системное сдерживание России", - сказал Лавров.

Он отметил, что с высоких трибун в Германии Россию регулярно представляют "чуть ли не как угрозу европейской безопасности".

"В адрес Москвы выдвигаются безосновательные, а все чаще - абсурдные обвинения. Зашкаливает антироссийская заряженность отдельных немецких СМИ. В результате всего этого усиливается дефицит доверия, продолжается опасная эрозия самого фундамента наших связей", - сказал Лавров.

В то же время он подчеркнул, что Москва не заинтересована в конфронтации с Берлином.

Напомним, в апреле министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в провокациях в связи с наращиванием войск вдоль границы с Украиной.

Кроме того, Германия критикует РФ в связи с заключением критика Кремля Алексея Навального, который лечился в Берлине после попытки его убийства, и в связи с убийством чеченского командира в Берлине.