Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Міністр оборони Німеччини звинуватила Росію в провокаціях через нарощення військ

Міністр туризму Греції назвав умови прийому українських туристів з 14 травня

Боррель і Блінкен обговорили стягнення військ РФ до кордонів України

Молдова просила зняти імунітет з українського дипломата через викрадення Чауса - ЗМІ






Міністр оборони Німеччини звинуватила Росію в провокаціях через нарощення військ

Середа, 14 квітня 2021, 11:06

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер звинуватила Росію в провокаціях у зв’язку з нарощуванням військ вздовж кордону з Україною.

Таку думку міністр висловила в ефірі ARD в середу, повідомляє "Європейська правда".

"У мене таке враження, що російська сторона робить все, щоб спровокувати реакцію. І ми разом з Україною не хочемо вплутуватися в цю гру", - скала Крамп-Карренбауер.

Західні союзники Києва стурбовані недавньою передислокацією російських військ до українського кордону. У Москві кажуть про "бойову підготовку", але Крамп-Карренбауер поставила під сумнів це пояснення.

"Якщо це, як заявляє російська сторона, маневр - то існують міжнародно запропоновані процедури для створення прозорості та довіри. Цього не сталося", - сказала вона.

Міністр запевнила, що "ми зробимо все можливе, щоб тут нічого не загострилося", та підкреслила, що НАТО - на боці Києва. 

"Ми віддані Україні, це абсолютно ясно", - сказала Крамп-Карренбауер, подякувавши Києву за розсудливу реакцію на ситуацію.

За її словами, також ясно, що президент Росії Владімір Путін "просто чекає кроку з боку НАТО, щоб мати привід для продовження дій".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Росія Донбас та ОРДЛО
powered by lun.ua