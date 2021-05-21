ЄС запровадить сертифікати вакцинації для подорожей з 1 липня

Сертифікати про вакцинацію у Європейському союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Єврокомісії з приводу досягнення попередньої домовленості між Європарламентом і Радою ЄС.

"Комісія вітає попередню політичну домовленість між Європейським парламентом та Радою щодо Положення, що регулює цифровий COVID-сертифікат ЄС. Це означає, що сертифікат (який раніше називався Цифровий зелений сертифікат) має бути готовий до кінця червня, як і планувалося", - йдеться у заяві.

Тепер політична угода повинна бути офіційно схвалена Європарламентом та Радою ЄС.

"Регламент набере чинності з 1 липня, з перехідним періодом із видачі сертифікатів для тих держав-членів, яким потрібен додатковий час, - шість тижнів", - зазначили в Єврокомісії.

Слід зазначити, що у повідомленні Європарламенту щодо сертифікату не вказано конкретну дату, коли вони почнуть діяти.

Нагадаємо, Рада ЄС 20 травня затвердила відкриття кордонів для вакцинованих мандрівників із третіх країн.

Рада ЄС також затвердила так званий "механізм аварійного гальмування", який дозволить тимчасово обмежити всі поїздки до ЄС з третьої країни, якщо епідеміологічна ситуація швидко погіршується.

Детальніше читайте у статті Нові умови в’їзду до ЄС: коли та як Шенген відкриє кордони для українців

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