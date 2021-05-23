Україна вимагає від Білорусі звільнити опозиціонера з літака, який вимушено посадили у Мінську

Україна вимагає від Білорусі негайно звільнити редактора опозиційного телеграм-каналу, який прямував рейсом Ryanair з Афін до Вільнюса і був затриманий після вимушеної посадки літака у Мінську.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє "Європейська правда".

"Вчергове тривожні новини з Білорусі. Цього разу у Мінську затримано білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно ґарантовані", - написав він.

Вчергове тривожні новини з Білорусі. Цього разу у Мінську затримано білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно ґарантовані. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) May 23, 2021

Як повідомлялося, 23 травня у Мінську через повідомлення про нібито замінування вимушено здійснив посадку рейс з Афін до Вільнюса, серед пасажирів якого був колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич; його затримали. Роман встиг повідомити колегам, що в аеропорту Афін невідомий чоловік спробував сфотографувати його документи, та припустив, що це була людина зі спецслужб.

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У телеграм-каналі "Пул Первого", що контролюється Лукашенком, повідомили, що пілоти нібито звернулися за допомогою до Мінська, хоча літак вже майже перетнув кордон з Литвою, та що для його супроводу підняли винищувач.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що це явно є операцією спецслужб Білорусі. Вона наголосила також, що Протасевичу, якого в Білорусі звинувачують у тероризмі, загрожує смертна кара. "Белсат" пише, що хоча Протасевича внесли у "терористичний список", офіційно йому не висували звинувачення у тероризмі.

На інцидент вже відреагували низка країн. Країни Балтії назвали дії Білорусі неприйнятними і шокуючими та вимагають звільнити Протасевича.

Топ-посадовці ЄС вимагають від Білорусі негайно відпустити літак та всіх його пасажирів, зазначивши, що такі дії повинні мати наслідки.