Украина требует от Беларуси освободить оппозиционера из самолета, вынужденно посаженного в Минске

Украина требует от Беларуси немедленно освободить редактора оппозиционного Телеграмм-канала, который летел рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс и был задержан после вынужденной посадки самолета в Минске.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает "Европейская правда".

"В очередной раз тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержан белорусский журналист Роман Протасевич. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы", - написал он.

Вчергове тривожні новини з Білорусі. Цього разу у Мінську затримано білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно ґарантовані. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) May 23, 2021

Как сообщалось, 23 мая в Минске из-за сообщения о якобы заминировании вынужденно совершил посадку рейс из Афин в Вильнюс, среди пассажиров которого был бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич; его задержали. Роман успел сообщить коллегам, что в аэропорту Афин неизвестный мужчина попытался сфотографировать его документы, и предположил, что это был человек из спецслужб.

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В телеграмм-канале "Пул Первого", контролируемом Лукашенко, сообщили, что пилоты якобы обратились за помощью к Минску, хотя самолет уже почти пересек границу с Литвой, и что для его сопровождения подняли истребитель.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что это явно операция спецслужб Беларуси. Она отметила, что Протасевичу, которого в Беларуси обвиняют в терроризме, грозит смертная казнь. "Белсат" пишет, что хоча Протасевича внесли в "терористический список", официально ему не предъявляли обвинение в терроризме.

На инцидент уже отреагировали ряд стран. Литва, Латвия и Эстония назвали действия Беларуси неприемлимыми и шокирующими и требуют освободить Протасевича.

Топ-чиновники ЕС потребовали от Беларуси немедленно отпустить самолет и всех его пассажиров, отметив, что такие действия должны иметь последствия.