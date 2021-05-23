"Неприйнятно і шокуюче": Латвія та Естонія відреагували на посадку в Мінську Ryanair з опозиціонером

Латвія та Естонія відреагували на вимушену посадку у Мінську рейса Ryanair з Афін до Вільнюса, на борту якого був редактор опозиційних телеграм-каналів, назвавши дії Білорусі кричущими та неприйнятними.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Це абсолютно неприйнятно і суперечить міжнародному праву. Літак і ВСІ пасажири мають бути негайно звільнені та продовжити подорож до кінцевого пункту призначення. Міжнародна реакція має бути потужною та ефективною", - заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс. Він зазначив, що на борту літака перебувають також щонайменш двоє громадян Латвії.

This is completely unacceptable and contrary to the international law. Plane and ALL passangers must be released immediately and should continue to their destination. International reaction must be strong and effective https://t.co/BmleIF2BFb — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 23, 2021

"Шокуючий вчинок режиму у Білорусі - примусова посадка у Мінську пасажирського літака рейсу FR4978 з Афін до Вільнюса з білоруським політичним активістом… Вимагаємо негайного звільнення усіх пасажирів та команди і розслідування цієї безпрецедентної події", - йдеться у заяві МЗС Естонії.

Shocking act by #Belarus regime: forced landing of @Ryanair passenger flight FR4978 Athens-Vilnius with BY political activist & founder @NEXTA_EN Roman Protasevich on board. Demand immediate release of all passengers/crew + intl investigation of this unprecedented event. — Estonian MFA 🇪🇪 (@MFAestonia) May 23, 2021

Президент Литви Гітанас Науседа раніше назвав інцидент безпрецедентним та вимагає терміново звільнити затриманого Протасевича.

Як повідомлялося, 23 травня у Мінську через повідомлення про нібито замінування вимушено здійснив посадку рейс з Афін до Вільнюса, серед пасажирів якого був колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич; його затримали.

У телеграм-каналі "Пул Первого", що контролюється Лукашенком, повідомили, що пілоти нібито звернулися за допомогою до Мінська, хоча літак вже майже перетнув кордон з Литвою, та що для його супроводу підняли винищувач.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що вимушена посадка у Мінську рейсу Ryanair, яким летів ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA, явно є операцією спецслужб Білорусі. Вона наголосила також, що Протасевичу, якого в Білорусі звинувачують у тероризмі, загрожує смертна кара. "Белсат" пише, що хоча Протасевича внесли у "терористичний список", офіційно йому не висували звинувачення у тероризмі.