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Україна вимагає від Білорусі звільнити опозиціонера з літака, який вимушено посадили у Мінську

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"Неприйнятно і шокуюче": Латвія та Естонія відреагували на посадку в Мінську Ryanair з опозиціонером

Неділя, 23 травня 2021, 17:55

Латвія та Естонія відреагували на вимушену посадку у Мінську рейса Ryanair з Афін до Вільнюса, на борту якого був редактор опозиційних телеграм-каналів, назвавши дії Білорусі кричущими та неприйнятними.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Це абсолютно неприйнятно і суперечить міжнародному праву. Літак і ВСІ пасажири мають бути негайно звільнені та продовжити подорож до кінцевого пункту призначення. Міжнародна реакція має бути потужною та ефективною", - заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс. Він зазначив, що на борту літака перебувають також щонайменш двоє громадян Латвії.

"Шокуючий вчинок режиму у Білорусі - примусова посадка у Мінську пасажирського літака рейсу FR4978  з Афін до Вільнюса з білоруським політичним активістом… Вимагаємо негайного звільнення усіх пасажирів та команди і розслідування цієї безпрецедентної події", - йдеться у заяві МЗС Естонії.

Президент Литви Гітанас Науседа раніше назвав інцидент безпрецедентним та вимагає терміново звільнити затриманого Протасевича.

Як повідомлялося, 23 травня у Мінську через повідомлення про нібито замінування вимушено здійснив посадку рейс з Афін до Вільнюса, серед пасажирів якого був колишній редактор телеграм-каналу  NEXTA Роман Протасевич; його затримали.

У телеграм-каналі "Пул Первого", що контролюється Лукашенком, повідомили, що пілоти нібито звернулися за допомогою до Мінська, хоча літак вже майже перетнув кордон з Литвою, та що для його супроводу підняли винищувач. 

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що вимушена посадка у Мінську рейсу Ryanair, яким летів ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA, явно є операцією спецслужб Білорусі. Вона наголосила також, що Протасевичу, якого в Білорусі звинувачують у тероризмі, загрожує смертна кара. "Белсат" пише, що хоча Протасевича внесли у "терористичний список", офіційно йому не висували звинувачення у тероризмі.  

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