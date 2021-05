"Неприйнятно і шокуюче": Латвія та Естонія відреагували на посадку в Мінську Ryanair з опозиціонером

Латвія та Естонія відреагували на вимушену посадку у Мінську рейса Ryanair з Афін до Вільнюса, на борту якого був редактор опозиційних телеграм-каналів, назвавши дії Білорусі кричущими та неприйнятними.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Це абсолютно неприйнятно і суперечить міжнародному праву. Літак і ВСІ пасажири мають бути негайно звільнені та продовжити подорож до кінцевого пункту призначення. Міжнародна реакція має бути потужною та ефективною", - заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс. Він зазначив, що на борту літака перебувають також щонайменш двоє громадян Латвії.

This is completely unacceptable and contrary to the international law. Plane and ALL passangers must be released immediately and should continue to their destination. International reaction must be strong and effective https://t.co/BmleIF2BFb