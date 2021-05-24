МЗС Литви закликало громадян покинути території Білорусі

Міністерство закордонних справ Литви після інциденту з примусовим приземленням пасажирського літака в Мінську закликало литовських громадян утриматись від подорожей в країну, а тих, хто перебуває в Білорусі - покинути її територію.

Про це йдеться в офіційному повідомленні литовського МЗС, пише "Європейська правда".

"Беручи до уваги інцидент 23 травня, коли пасажирський літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, був змушений приземлитися, що створило загрозу безпеці і загрозу життю цивільного населення, Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує громадянам Литви не здійснювати подорожі в Республіку Білорусь і закликає всіх громадян Литви, які перебувають в Білорусі, покинути країну", - йдеться у повідомленні.

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Раніше президенти Естонії, Латвії та Литви закликали Європейський союз до нових санкцій проти режиму Александра Лукашенка.

Європейський Союз розгляне питання про подальші санкції проти адміністрації самопроголошеного президента Александра Лукашенка, серед яких може бути припинення польотів над Білоруссю.

У неділю 23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"