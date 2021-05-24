МИД Литвы призвал граждан покинуть территории Беларуси

Министерство иностранных дел Литвы после инцидента с принудительным приземлением пассажирского самолета в Минске призвало литовских граждан воздержаться от поездок в страну, а тех, кто находится в Беларуси - покинуть ее территорию.

Об этом говорится в официальном сообщении литовского МИД, пишет "Европейская правда".

"Принимая во внимание инцидент 23 мая, когда пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден приземлиться, что создало угрозу безопасности и угрозу жизни гражданского населения, Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам Литвы не совершать путешествия в Республику Беларусь и призывает всех граждан Литвы, которые находятся в Беларуси, покинуть страну", - говорится в сообщении.

Читайте также Ryanair продолжает летать через Беларусь несмотря на принудительную посадку самолета

Ранее президенты Эстонии, Латвии и Литвы призвали Европейский Союз к новым санкциям против режима Александра Лукашенко.

Европейский Союз рассмотрит вопрос о дальнейших санкции против администрации самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, среди которых может быть прекращение полетов над Беларусью.

В воскресенье 23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.

Руководители комитетов по иностранным делам Сената США и парламентов ряда европейских стран призвали временно запретить полеты международных рейсов над Беларусью после инцидента.

Читайте также: Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом