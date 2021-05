Польща та Литва назвали дії Лукашенка актом держтероризму

Топ-посадовці Польщі та Литви назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни-Вільнюс з білоруським опозиціонером на борту актом державного тероризму.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Те, що трапилось сьогодні - це атака не лише на Литву. Це акт державного тероризму, спрямований проти безпеки громадян ЄС та інших країн", - заявила прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте.

What happened today is an attack not only on Lithuania.



This is the act of state terrorism directed against the security of citizens of the #EU and other countries.https://t.co/kxfl6VX0iI — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) May 23, 2021

"Викрадення цивільного літака - це безпрецедентний акт держтероризму. Це не може минутися без наслідків", - заявив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький. Він додав, що попросив президента Євроради обговорити це питання у понеділок і обговорити негайні санкції проти режиму Лукашенка.

I have asked @eucopresident to expand tomorrow's #EUCO agenda and discuss immediate sanctions against A. Lukashenka regime. Hijacking of a civilian plane is an unprecedented act of state terrorism. It cannot go unpunished. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) May 23, 2021

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що йдеться про вимушену посадку літака, викрадення журналіста і утримання більше 100 пасажирів фактично заручниками.

The plane has taken off. Most passengers are on board. Waiting for it to land in Vilnius in 20 mins. Forced landing, kidnapping a journalist & holding more than 100 passengers hostage was a heinous crime against international community & civilized world. It will not go unpunished — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) May 23, 2021

"Це огидний злочин проти міжнародної спільноти і цивілізованого світу. Це не минеться безкарно", - наголосив він.

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс також наголосив, що йдеться фактично про викрадення літака заради розправи з політичним опонентом, і це свідчить, що літати над Білоруссю небезпечно.

Today’s hijacking of #Ryanair flight by Lukashenko regime shows that Belarusian airspace is not safe, people’s lives were put at risk and kidnaping of a political opponent took place. Belarusian airspace must be closed for all international flights. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 23, 2021

"Повітряний простір Білорусі потрібно закрити для усіх міжнародних рейсів", - наголосив він.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську Ryanair з опозиціонером.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair у заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що звернути до Мінська було ближче, аніж Вільнюса, що не відповідає дійсності.