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Ryanair у заяві про події у Мінську "не помітив" винищувач, арешти та вдався до брехні

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Польща та Литва назвали дії Лукашенка актом держтероризму

Понеділок, 24 травня 2021, 07:50

Топ-посадовці Польщі та Литви назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни-Вільнюс з білоруським опозиціонером на борту актом державного тероризму.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Те, що трапилось сьогодні - це атака не лише на Литву. Це акт державного тероризму, спрямований проти безпеки громадян ЄС та інших країн", - заявила прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте.

"Викрадення цивільного літака - це безпрецедентний акт держтероризму. Це не може минутися без наслідків", - заявив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький. Він додав, що попросив президента Євроради обговорити це питання у понеділок і обговорити негайні санкції проти режиму Лукашенка. 

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що йдеться про вимушену посадку літака, викрадення журналіста і утримання більше 100 пасажирів фактично заручниками.

"Це огидний злочин проти міжнародної спільноти і цивілізованого світу. Це не минеться безкарно", - наголосив він. 

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс також наголосив, що йдеться фактично про викрадення літака заради розправи з політичним опонентом, і це свідчить, що літати над Білоруссю небезпечно.

"Повітряний простір Білорусі потрібно закрити для усіх міжнародних рейсів", - наголосив він. 

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську Ryanair з опозиціонером.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки  через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair у заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що звернути до Мінська було ближче, аніж Вільнюса, що не відповідає дійсності. 

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