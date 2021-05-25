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Лідери ЄС підтримали швидке запровадження COVID-сертифікатів для подорожей

Вівторок, 25 травня 2021, 14:46

Лідери країн Європейського союзу підтримали створення європейського COVID-сертифіката для відновлення подорожей і закликали до його скорішого запровадження.

Рішення міститься у висновках саміту ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Європейська рада вітає досягнуту домовленість про цифровий COVID-сертифікат ЄС та закликає до його швидкого впровадження. Наступним кроком з метою сприяння вільному пересуванню в ЄС вона закликає переглянути до середини червня рекомендацію Ради ЄС щодо подорожей всередині блоку. Вона вітає перегляд рекомендації Ради щодо несуттєвих подорожей до ЄС", - йдеться у висновках, які опублікував у Twitter речник президента Євроради Баренд Лейтс.

Тепер Європарламент повинен дати остаточну згоду на запровадження сертифікату на пленарному засіданні 7-10 червня.

Нагадаємо, сертифікати про вакцинацію у Європейському Союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.

Рада ЄС 20 травня затвердила відкриття кордонів для вакцинованих мандрівників із третіх країн.

Вона також затвердила так званий "механізм аварійного гальмування", який дозволить тимчасово обмежити всі поїздки до ЄС з третьої країни, якщо епідеміологічна ситуація швидко погіршується.

Детальніше читайте у статті Нові умови в’їзду до ЄС: коли та як Шенген відкриє кордони для українців

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