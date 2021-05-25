Лидеры ЕС поддержали быстрое внедрение COVID-сертификатов для путешествий

Лидеры стран Европейского союза поддержали создание европейского COVID-сертификата для возобновления путешествий и призвали к его скорейшему внедрению.

Решение содержится в выводах саммита ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Европейский совет приветствует достигнутую договоренность о цифровом COVID-сертификате ЕС и призывает к его быстрому внедрению. Следующим шагом с целью содействия свободному передвижению в ЕС он призывает пересмотреть до середины июня рекомендацию Совета ЕС о путешествиях внутри блока. Он приветствует пересмотр рекомендации Совета о несущественных путешествиях в ЕС", - говорится в выводах, которые опубликовал в Twitter пресс-секретарь президента Евросовета Баренд Лейтс.

Теперь Европарламент должен дать окончательное согласие на внедрение сертификата на пленарном заседании 7-10 июня.

Напомним, сертификаты о вакцинации в Европейском Союзе, призванные обеспечить свободу передвижения в Европе в период пандемии, начнут действовать с 1 июля.

Совет ЕС 20 мая утвердил открытие границ для вакцинированных путешественников из третьих стран.

Совет ЕС также утвердил так называемый "механизм аварийного торможения", который позволит временно ограничить все поездки в ЕС из третьих стран, если эпидемическая ситуация быстро ухудшается.

Подробнее читайте в статье Новые условия въезда в ЕС: когда и как Шенген откроет границы для украинцев

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