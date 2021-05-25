ЗМІ назвали ймовірну дату зустрічі Байдена і Путіна

Перша зустріч президента Сполучених Штатів Джо Байдена з російським президентом Владіміром Путіним може відбутися 15-16 червня у Швейцарії.

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію поширив телеканал CNN з посиланням на джерела.

"Офіційні особи заявили, що Женева стала останнім претендентом на роль приймаючого міста для давно обговорюваної зустрічі між двома лідерами, які, як очікується, зберуться 15-16 червня після завершення першої міжнародної поїздки Байдена з моменту вступу на посаду", - повідомляє телеканал.

Цього тижня Білий дім направив до Женеви радника з національної безпеки Джейка Саллівана для зустрічі з його російським колегою, заявили офіційні особи.

Білий дім відмовився уточнювати, яке саме місто прийме саміт двох лідерів, аж до того моменту, як сторони визначать всі деталі зустрічі.

Раніше швейцарські ЗМІ повідомляли, що зустріч Байдена і Путіна відбудеться в Женеві, але не називали конкретні дати.

Під час телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови про питання спільного інтересу, зокрема і про Україну.

Раніше Фінляндія запропонувала США та Росії прийняти можливу зустріч Путіна та Байдена.