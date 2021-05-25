СМИ назвали предполагаемую дату встречи Байдена и Путина

Первая встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным может состояться 15-16 июня в Швейцарии.

Как сообщает "Европейская правда", такую ​​информацию распространил телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Официальные лица заявили, что Женева стала последним претендентом на роль принимающего города для давно обсуждаемой встречи между двумя лидерами, которые, как ожидается, соберутся 15-16 июня после завершения первой международной поездки Байдена с момента вступления в должность", - сообщает телеканал.

На этой неделе Белый дом направил в Женеву советника по национальной безопасности Джейка Салливана для встречи с его российским коллегой, заявили официальные лица.

Белый дом отказался уточнять, какой именно город примет саммит двух лидеров, вплоть до того момента, как стороны определят все детали встречи.

Ранее швейцарские СМИ сообщали, что встреча Байдена и Путина состоится в Женеве, но не называли конкретные даты.

Во время телефонного разговора Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора о вопросах общего интереса, в том числе и об Украине.

Ранее Финляндия предложила США и России принять возможную встречу Путина и Байдена.