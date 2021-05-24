ЗМІ назвали можливе місце зустрічі Байдена і Путіна

Президент США Джо Байден і його російський колега Владімір Путін можуть зустрітися за декілька тижнів у Женеві.

Про це з посиланням на варті довіри джерела повідомило швейцарське видання Tages-Anzeiger, передає "Європейська правда".

Місце та точний час саміту досі невідомі. Однак, найімовірніше, він відбудеться у Женеві протягом найближчих кількох тижнів, зазначає видання.

Офіційне підтвердження того, що саміт насправді відбудеться у Швейцарії, ще очікується.

Представник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії станом на день понеділка не прокоментував виданню інформацію щодо саміту.

Зазначається, що в неділю в Женеві висадилася попередня місія американських ВПС - великого вантажного літака Boeing C-17 Globemaster III. Незвичну посадку зареєстрували онлайн-сервіси спостереження за повітряним транспортом. Тоді, однак, ще не було відомо, чому літак приземлився в Женеві.

Під час телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови про питання спільного інтересу, зокрема і про Україну.

Фінляндія запропонувала США та Росії прийняти можливу зустріч Путіна та Байдена.