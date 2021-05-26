Лукашенко вигадав нову версію: лист про бомбу на борту Ryanair надійшов зі Швейцарії

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що повідомлення про бомбу на борту літака Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, надійшло зі Швейцарії.

Про це Лукашенко заявив під час виступу в Палаті представників парламенту Білорусі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

"Літак розвернули біля БелАЕС. А якби раптом системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності?" - сказав Лукашенко.

Насправді літаку настійно рекомендувалося змінити курс на Мінськ біля міста Ліда, звідки до Островецької АЕС близько 100 км.

Інформація про Швейцарію звучить вперше, напередодні в державних ЗМІ Білорусі з'явилися повідомлення про погрози з боку ХАМАС і що лист від палестинського руху електронною поштою надійшов "декільком аеропортам", у тому числі Мінську.

Сам рух ХАМАС, який в деяких країнах вважається терористичною організацією, категорично спростував подібну заяву білоруської влади, заявивши, що такими методами не діє.

Лукашенко також заявив, що екіпаж лайнера сам прийняв рішення піти на посадку в Мінську, і сказав, що білоруські винищувачі МіГ-29 не змушували пілотів сісти.

"Не встиг літак сісти в Мінську, як посипалися написані під копірку звинувачення з Заходу і заборони на польоти. Надто вже швидко "зреагували", - сказав він.

За його словами, троє людей вийшли з літака в Мінську, "щоб не повертатися з Вільнюса, але з них зробили фейкових співробітників КДБ".

На зустріч з Лукашенком запрошені офіційні особи, проурядові політологи, блогери, соціологи, а також редактори і журналісти державних видань.

Напередодні Палата представників проголосувала за звернення до Лукашенка з пропозицією об'єднати парламентські вибори з місцевими і перенести їх на 2023 рік.

Нагадаємо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.

Європейський Союз розгляне питання про подальші санкції проти адміністрації самопроголошеного президента Александра Лукашенка, серед яких може бути припинення польотів над Білоруссю.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"