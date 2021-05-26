Лукашенко придумал новую версию: письмо о бомбе на борту Ryanair пришло из Швейцарии

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сообщение о бомбе на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, поступило из Швейцарии.

Об этом Лукашенко заявил во время выступления в Палате представителей парламента Беларуси, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

"Самолет развернули у БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?" - сказал Лукашенко.

На самом деле самолету настоятельно рекомендовалось изменить курс на Минск у города Лида, откуда до Островецкой АЭС около 100 км.

Информация о Швейцарии звучит впервые, накануне в государственных СМИ Беларуси появились сообщения об угрозах со стороны ХАМАС, и письмо от палестинского движения по электронной почте пришло "нескольким аэропортам", в том числе Минску.

Само движение ХАМАС, которое в некоторых странах считается террористической организацией, категорически опровергло подобное заявление белорусских властей, заявив, что такими методами не действует.

Лукашенко также заявил, что экипаж лайнера сам принял решение уйти на посадку в Минске и сказал, что белорусские истребители МиГ-29 не заставляли пилотов сесть.

"Не успел самолет сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запрета на полеты. Слишком быстро отреагировали", - сказал он.

По его словам, три человека вышли из самолета в Минске, "чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ".

На встречу с Лукашенко приглашены официальные лица, проправительственные политологи, блогеры, социологи, а также редакторы и журналисты государственных изданий.

Накануне Палата представителей проголосовала за обращение к Лукашенко с предложением объединить парламентские выборы с местными и перенести их на 2023 год.

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.

Подробнее читайте в статье Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".