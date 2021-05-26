У Німеччині не виключають співучасті РФ в інциденті з рейсом Ryanair

Очільник комітету з закордонних справ Бундестагу Норберт Реттген з Християнсько-демократичного союзу допускає, що Росія схвалила примусову посадку літака Ryanair у Мінську, а можливо й брала участь у цій операції.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це він сказав в інтерв'ю виданням Rheinische Post і General-Anzeiger, опублікованому в середу, 26 травня.

"Потрібно як мінімум виходити з того, що державне викрадення літака було схвалене в Кремлі або навіть отримало оперативну підтримку з боку Росії", - заявив політик. На думку Реттгена, без масштабної підтримки президента РФ Владіміра Путіна Лукашенко вже давно втратив би владу.

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"Настав час вдарити жорсткими санкціями по усім опорам режиму Лукашенка - військовим, поліції, адміністрації, спецслужбам і всім держпідприємствам, які економічно забезпечують існування цього режиму і його корумпованих бенефіціарів", - наголосив Реттген.

Серед іншого, він запропонував заморозити кредит на поставку обладнання Siemens для електростанції в Білорусі, виданий німецьким державним банком KfW.

Думку про можливу причетність Росії до інциденту поділяє і глава фракції консервативної Європейської народної партії (EVP) в Європарламенті Манфред Вебер.

На запитання про те, чи вважає він, що Москва у даному випадку була лише стороннім спостерігачем, Вебер заявив, що "однозначно ні".

"Лукашенко знає, що його режим не зможе вижити без підтримки Путіна. Тому багато хто припускає, що усі важливі дії будуть координуватися з Москвою. Цей інцидент показує, що керівництво в Москві більше не хоче добросусідських відносин з Європою і замість цього цілеспрямовано йде на конфлікт", - заявив він виданню Augsburger Allgemeine.

Раніше глава МЗС Британії заявив, що важко повірити, що Росія не причетна до ситуації з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair у Мінську, але Лондон поки не має чітких доказів участі Москви.

Нагадаємо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту. У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали. Ця подія викликала різку реакцію світу.

24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка, включно з економічними санкціями. Серед іншого, Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом".

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".