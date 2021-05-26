В Германии не исключают соучастия РФ в инциденте с рейсом Ryanair

Глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген из Христианско-демократического союза допускает, что Россия одобрила принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, а возможно, и участвовала в этой операции.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, об этом он сказал в интервью изданию Rheinische Post и General-Anzeiger, опубликованном в среду, 26 мая.

"Нужно исходить как минимум из того, что государственный угон самолета был одобрен в Кремле или даже получил оперативную поддержку со стороны России", - заявил политик. По мнению Реттгена, без масштабной поддержки президента РФ Владимира Путина Лукашенко уже давно потерял бы власть.

"Пришло время ударить жесткими санкциями по всем опорам режима Лукашенко - военным, полиции, администрации, спецслужбам и всем госпредприятиям, которые экономически обеспечивают существование этого режима и его коррумпированных бенефициаров", - отметил Реттген.

Среди прочего, он предложил заморозить кредит на поставку оборудования Siemens для электростанции в Беларуси, выданный немецким государственным банком KfW.

Мнение о возможной причастности России к инциденту разделяет и глава фракции консервативной Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Манфред Вебер.

На вопрос о том, считает ли он, что Москва в данном случае была лишь сторонним наблюдателем, Вебер заявил, что "однозначно нет".

"Лукашенко знает, что его режим не сможет выжить без поддержки Путина. Поэтому многие предполагают, что все важные действия будут координироваться с Москвой. Этот инцидент показывает, что руководство в Москве больше не хочет добрососедских отношений с Европой и вместо этого целенаправленно идет на конфликт", - заявил он изданию Augsburger Allgemeine.

Ранее глава МИД Великобритании заявил, что трудно поверить, что Россия не причастна к ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске, но у Лондона пока нет четких доказательств участия Москвы.

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали. Это событие вызвало резкую реакцию в мире.

24 мая руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В том числе Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство Евросоюза - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС.

Подробнее читайте в статье "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом".

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".