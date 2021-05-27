РФ не дозволила рейсам Austrian Airlines та Air France прибуття не через Білорусь
Російська сторона не видала дозвіл австрійській авіакомпанії Austrian Airlines на прибуття її рейсу з Відня до Москви в четвер за альтернативним маршрутом, який проходить не через повітряний простір Білорусі.
Про це повідомила в четвер ТАСС представник цього австрійського авіаперевізника, передає "Європейська правда".
"Austrian Airlines призупинила польоти над повітряним простором Білорусі до подальшого повідомлення на підставі рекомендації Агентства авіаційної безпеки ЄС (EASA). З цієї причини також необхідно скоригувати маршрут польоту з Відня до Москви. Зміна маршруту польоту повинна бути схвалено владою. Російська влада не дала нам цей дозвіл. В результаті Austrian Airlines була змушена скасувати сьогоднішній рейс з Відня до Москви", - повідомили в Austrian Airlines у відповідь на прохання прокоментувати скасування ранкового рейсу з Відня до Москви в четвер.
Крім того, як повідомляє "Интерфакс", другий день поспіль скасований рейс французької авіакомпанії Air France з Парижа до Москви.
Рейс, який повинен був прибути в Москву о 15.00, позначений на табло в аеропорту Шереметьєво як скасований.
Напередодні, 25 травня, цей рейс був скасований через відсутність дозволу Росії на вхід в її повітряний простір. Авіакомпанія також пере направила літак в обхід Білорусі.
Нагадаємо, 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У тому числі Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС.
Примітно, що законодавчої заборони на транзит авіапростором Білорусі в ЄС вирішили не накладати, однак оприлюднять рекомендацію для європейських авіакомпаній оминати білоруську територію. Як відомо, деякі країни пішли на крок далі, заборонивши усі авіарейси, які проходять через Білорусь.
Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",
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