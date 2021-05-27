РФ не разрешила рейсам Austrian Airlines и Air France прибыть не через Беларусь

Российская сторона не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву в четверг по альтернативному маршруту, который проходит не через воздушное пространство Беларуси.

Об этом сообщила в четверг ТАСС представитель этого австрийского авиаперевозчика, передает "Европейская правда".

"Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Беларуси до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российская власть не дала нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву", - сообщили в Austrian Airlines в ответ на просьбу прокомментировать отмену утреннего рейса из Вены в Москву в четверг.

Кроме того, как сообщает "Интерфакс", второй день подряд отменен рейс французской авиакомпании Air France из Парижа в Москву.

Рейс, который должен был прибыть в Москву в 15.00, обозначен на табло в аэропорту Шереметьево как отмененный.

Накануне, 25 мая, этот рейс был отменен из-за отсутствия разрешения России на вход в ее воздушное пространство. Авиакомпания также перенаправила самолет в обход Беларуси.

24 мая руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В том числе Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство Евросоюза - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС.

Примечательно, что законодательного запрета на транзит через авиапространство Беларуси в ЕС решили не вводить, однако обнародуют рекомендации для европейских авиакомпаний обходить белорусскую территорию. Как известно, некоторые страны пошли на шаг дальше, запретив все авиарейсы, проходящие через Беларусь.

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