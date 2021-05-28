Хорватія послабила коронавірусні обмеження перед туристичним сезоном

Уряд Хорватії з 28 травня послабив коронавірусні обмеження в тому числі дозволив ресторанам приймати відвідувачів у закритих приміщеннях і скасував заборону на продаж алкоголю вночі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Балканський оглядач.

Відповідно до нових правил, на публічних заходах і зібраннях дозволяється до 100 осіб, скасована заборона на приватні зібрання та церемонії. Громадські заходи та збори можуть тривати до 23:00 замість 22:00.

Обмеження в 100 осіб не застосовується до релігійних церемоній, але має бути забезпечено мінімум 4 квадратними метрами на людину.

Закладам громадського харчування, які подають гарячі та холодні страви, дозволено обслуговувати гостей у приміщеннях, а не лише на терасах. Кафе та заклади, де подають лише напої, можуть працювати лише на відкритому просторі. Також скасовано заборону продажу алкогольних напоїв з 23:00 до 6:00.

Дозволено відновити роботу танцювальних шкіл, проведення майстер-класів, дитячих ігрових кімнат та надання розважальних послуг у приміщеннях.

Скасовано обмеження максимальної кількості осіб в громадському транспорті, зобов’язання щодо використання масок залишається.

Дозволено роботу виставково-ярмаркових заходів на відкритих просторах з дотриманням протиепідемічних заходів, у тому числі маскового режиму.

Нагадаємо, що згідно з рішенням штабу цивільного захисту Республіки Хорватія, особи, які подорожують до Хорватії з туристичною метою, мають право на в’їзд до країни за наявності документального підтвердження про сплату готелю/апартаментів/кемпів/приватних садиб/найму яхти, або підтвердження про власність житла, чи яхти у Хорватії.

Крім документального підтвердження туристичної мети в’їзду в Хорватію, необхідно мати один з документів негативний ПЛР-тест або швидкий тест на антиген, зроблений не пізніше 48 годин до перетину кордону, сертифікат про щеплення, який підтверджує вакцинацію особи від COVID-19, яка була щеплена другою дозою вакцини не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію або підтвердження, що особа одужала від COVID-19 протягом останніх 180 днів.

Діти до 7 років звільняються від обов’язку тестування, якщо подорожують з батьками/опікунами, які мають зазначені вище документи.

Нагадаємо, сертифікати про вакцинацію у Європейському Союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.

Рада ЄС 20 травня затвердила відкриття кордонів для вакцинованих мандрівників із третіх країн.

Вона також затвердила так званий "механізм аварійного гальмування", який дозволить тимчасово обмежити всі поїздки до ЄС з третьої країни, якщо епідемічна ситуація швидко погіршується.

Детальніше читайте у статті Нові умови в’їзду до ЄС: коли та як Шенген відкриє кордони для українців

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