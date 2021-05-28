Хорватия ослабила коронавирусные ограничения перед туристическим сезоном

Правительство Хорватии с 28 мая ослабило коронавирусные ограничения, в том числе позволило ресторанам принимать посетителей в помещениях и отменило запрет на продажу алкоголя ночью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Балканський оглядач.

Согласно новым правилам, на публичных мероприятиях и собраниях разрешается до 100 человек, отменен запрет на частные собрания и церемонии. Общественные мероприятия и собрания могут продолжаться до 23:00 вместо 22:00.

Ограничения в 100 человек не применяется к религиозным церемониям, но должно быть обеспечено минимум 4 квадратных метра на человека.

Заведениям общественного питания, подающим горячие и холодные блюда, разрешено обслуживать гостей в помещениях, а не только на террасах. Кафе и заведения, где подают только напитки, могут работать только на открытом пространстве. Также отменен запрет продажи алкогольных напитков с 23:00 до 6:00.

Разрешено возобновить работу танцевальных школ, проведение мастер-классов, детских игровых комнат и предоставление развлекательных услуг в помещениях.

Отменено ограничение максимального количества лиц в общественном транспорте, обязательства по использованию масок остается.

Разрешена работа выставочно-ярмарочных мероприятий на открытых пространствах с соблюдением противоэпидемических мероприятий, в том числе масочного режима.

Напомним, согласно решению штаба гражданской защиты Республики Хорватия, лица, путешествующие в Хорватию с туристической целью, имеют право на въезд в страну при наличии документального подтверждения об оплате отеля / апартаментов / кемпинга / частных усадеб / найма яхты, или подтверждения права собственности на жилье или яхту в Хорватии.

Помимо документального подтверждения туристической цели въезда в Хорватию необходимо иметь один из документов: отрицательный ПЦР-тест или быстрый тест на антиген, сделанный не позднее 48 часов до пересечения границы, сертификат о прививках, подтверждающий вакцинацию лица от COVID -19, привитого второй дозой не позднее 14 дней до момента въезда в Хорватию, либо подтверждение, что человек выздоровел от COVID-19 в течение последних 180 дней.

Дети до 7 лет освобождаются от обязанности тестирования, если путешествуют с родителями / опекунами, имеющими указанные выше документы.

Напомним, сертификаты о вакцинации в Европейском Союзе, призванные обеспечить свободу передвижения в Европе в период пандемии, начнут действовать с 1 июля.

Совет ЕС 20 мая утвердил открытие границ для вакцинированных путешественников из третьих стран.

Он также утвердил так называемый "механизм аварийного торможения", который позволит временно ограничить все поездки в ЕС из третьих стран, если эпидемическая ситуация быстро ухудшается.

Подробнее читайте в статье Новые условия въезда в ЕС: когда и как Шенген откроет границы для украинцев

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