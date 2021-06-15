Зеленський ветував закон про недостовірне декларування, розкритикований "Венеційкою"

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон про недостовірне декларування, який ВР 3 червня ухвалила зі спірними поправками.

Про це у вівторок 15 червня повідомила пресслужба президента України, пише "Європейська правда".

В ОП підкреслили, що під час розгляду вказаного документа, ініційованого президентом, в сесійній залі Верховної Ради депутати внесли зміни в порядок декларування відомостей щодо рухомого й нерухомого майна, яке перебуває у володінні або користуванні членів сім'ї декларанта.

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Відповідно до поправок, такі об’єкти зазначаються у декларації, якщо члени сім'ї декларанта подали йому відповідну інформацію.

Таким чином декларанта можна притягнути до кримінальної відповідальності лише за недостовірне декларування об’єктів, про які йому надали відомості члени родини.

Це дає законодавчу лазівку недобросовісним декларантам для того, щоб не зазначати у своїх деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, пояснюючи це тим, що члени їхньої сім’ї нібито не надали їм відповідної інформації про це майно, наголосили в ОП. Враховуючи це, Заленський повернув закон до парламенту.

"Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі", - зазначив Володимир Зеленський.

Запровадження системи електронного декларування було вимогою Європейського Союзу для встановлення безвізового режиму з Україною.

8 червня глава Венеційської комісії Джанні Букіккіо заявив, що "Венеційка" не підтримує ухвалені ВР зміни до законопроєкту про покарання за недостовірне декларування та вдячна президенту Зеленському за намір ветувати законопроєкт.

"Зміни до законопроєкту змінили позбавлення волі на її обмеження, майно родичів виключили з обов’язкового декларування", - вказав Букіккіо на проблеми у проєкті.