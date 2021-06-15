Зеленский ветировал закон о недостоверном декларировании, раскритикованный "Венецианкой"

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон о недостоверном декларировании, который ВР 3 июня приняла со спорными поправками.

Об этом во вторник, 15 июня, сообщили пресс-служба президента Украины, пишет "Европейская правда".

В ОП подчеркнули, что при рассмотрении указанного документа, инициированного президентом, в сессионной зале Верховной Рады депутаты внесли изменения в порядок декларирования сведений о движимом и недвижимом имуществе, находящегося во владении или пользовании членов семьи декларанта.

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В соответствии с поправками, такие объекты указываются в декларации, если члены семьи декларанта подали ему соответствующую информацию.

Таким образом декларанта можно привлечь к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, о которых ему предоставили сведения члены семьи.

Это дает законодательную лазейку недобросовестным декларантам для того, чтобы не указывать в своих декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, объясняя это тем, что члены их семьи якобы не предоставили им соответствующей информации об этом имуществе, отметили в ОП . Учитывая это, Заленский вернул закон в парламент.

"Уголовная ответственность за недостоверное декларирование сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы", - отметил Владимир Зеленский.

Внедрение системы электронного декларирования было требованием Европейского Союза для установления безвизового режима с Украиной.

8 июня глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил, что "Венецианка" не поддерживает принятые ВР изменения в законопроект о наказании за недостоверное декларирование и благодарна президенту Зеленскому за намерение его ветировать.

"Изменения в законопроект изменили лишения свободы на ее ограничение, имущество родственников исключили из обязательного декларирования", - отметил Букиккио проблемы в проекте.