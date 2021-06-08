Венеційка не підтримала ухвалені ВР зміни до закону про недостовірне декларування

У Венеційській комісії не підтримують ухвалені ВР зміни до законопроєкту про покарання за недостовірне декларування та вдячні президенту Зеленському за намір ветувати законопроєкт.

Про це заявив глава Венеційської комісії Джанні Букіккіо під час виступу на конференції "Демократія у дії", що відбувається у Києві.

"Зміни до законопроєкту змінили позбавлення волі на її обмеження, майно родичів виключили з обов’язкового декларування", - вказав Букіккіо на проблеми у проєкті.

"Це негативні поправки, і Венеційська комісія їх не підтримує. Тому ми вдячні президенту Зеленському за намір ветувати цей закон", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський має намір ветувати закон про відновлення покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування, ухвалений Верховною радою зі спірними поправками.

Зеленський заявив, що має намір встановити пропорційне та справедливе покарання за правопорушення, пов’язані з декларуванням.

Минулого тижня депутати проголосували ініційований президентом законопроєкт № 4651 у вигляді, що послаблює систему декларування та покарання за кримінальні правопорушення в цій сфері.

Депутати змінили підходи до декларування активів, які є у володінні членів сім’ї декларанта. Це даватиме змогу декларантам не зазначати у деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, якщо член сім’ї не надає інформацію про нього. За такі дії декларанти не будуть покарані.

Натомість зараз такі активи підлягають обов’язковому декларуванню в частині тих відомостей, які відомі або повинні бути відомі суб’єкту декларування.