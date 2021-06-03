Рада повернула ув'язнення за брехню у деклараціях з неоднозначними поправками

Верховна рада схвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт №4651, повернувши покарання у вигляді позбавлення волі за брехню посадовців у майнових деклараціях, яку восени скасував Конституційний суд, але з поправками, які пом'якшують відповідальність щодо декларування майна родичів або неподання декларації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За" проголосували 307 депутатів, "проти" - 8, "утримались" - 9, не голосували - 32.

За умисно неправдиве декларування посадовцям може загрожувати штраф, громадські роботи або обмеження волі до 2 років, якщо невідповідність задекларованого з реальними доходами складає від 1,1 млн до 4,5 млн грн.

Якщо невідповідність перевищує 4,5 млн грн, передбачене позбавлення волі терміном до 2 років.

Водночас, голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що сьогоднішнім голосуванням Рада "фактично знищила систему електронного декларування", тому що поправки до президентського законопроєкту нівелювали його роль.

"Депутати проголосували поправку Ігоря Фріса №50 (Слуга народу), яка робить неможливим покарання за брехню щодо майна родичів (навіть, якщо декларант знає про майно!). Більш того, тепер зазначати майно, яким користується чи володіє член сім’ї тепер треба лише коли сам член сім’ї надав таку інформацію декларанту. Раніше декларант мав вказати усю відому йому інформацію, а щодо іншого - вказати, що член сім’ї відмовився надати дані. В такій редакції законопроєкт робить ще гірше, ніж було до цього", - заявив Віталій Шабунін. Іншою поправкою, № 59, скасували покарання у вигляді позбавлення волі за умисне неподання декларацій, залишивши обмеження волі.

Він висловив сподівання, що Володимир Зеленський ветує проєкт у такому вигляді.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. Внаслідок цього рішення Україна ризикувала втратити підтримку МВФ, Світового банку та інших міжнародних партнерів, а також безвізовий режим із ЄС.

4 грудня Верховна рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, передбачивши за брехню про статки штрафи і обмеження волі. У ЄС зазначили, що вважають це недостатнім кроком.

Венеційська комісія Ради Європи також рекомендувала повернути тюремне ув’язнення за умисне приховування активів понад певну межу.