Глава МЗС Німеччини не виключає нових санкцій США проти "Північного потоку-2"

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас не думає, що питання санкцій США проти "Північного потоку-2" остаточно зняте з порядку денного.

Про це він сказав в інтерв’ю RTL / ntv, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається, американський уряд дуже критично ставиться до німецько-російського проєкту і неодноразово розглядав санкції.

На питання, чи очікує він від президента США Джо Байдена остаточної відмови від санкцій, Маас сказав: "Я б не сказав, що більше нічого не буде. І демократи, і республіканці не дуже позитивно ставляться до "Північного потоку-2".

За словами Мааса, обговорення останніх тижнів такі, що він може сподіватися на врегулювання ситуації з "Північним потоком-2" в найближчі місяці.

"Тож ця тема не завжди залишається конфліктною проблемою у справді великій співпраці між Німеччиною та США", - зазначив міністр.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.

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