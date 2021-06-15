Глава МИД Германии не исключает новых санкций США против "Северного потока-2"

Глава МИД Германии Хайко Маас не думает, что вопрос санкций США против "Северного потока-2" окончательно снят с повестки дня.

Об этом он сказал в интервью RTL / ntv, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, американское правительство очень критически относится к германо-российского проекту и неоднократно рассматривало санкции.

На вопрос, ожидает ли он от президента США Джо Байдена окончательного отказа от санкций, Маас сказал: "Я бы не сказал, что больше ничего не будет. И демократы, и республиканцы не очень положительно относятся к "Северному потоку-2".

По словам Мааса, обсуждения последних недель таковы, что он может надеяться на урегулирование ситуации с "Северным потоком-2" в ближайшие месяцы.

"Так что эта тема не всегда остается конфликтной проблемой в действительно большом сотрудничестве между Германией и США", - отметил министр.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой компании-участнику строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Европой.

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