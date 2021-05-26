Байден вперше пояснив, чому він не блокуватиме "Північний потік-2"

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також - небажанням зашкодити відносинам з Європою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Байден зазначив, що виступав проти будівництва "Північного потоку-2" ще від заснування проєкту, але утримався від санкцій, тому що на час його приходу на посаду в січні 2021 року газопровід був майже повністю добудований.

"Проєкт був майже повністю завершений до часу, коли я прийшов на посаду. І питання не стоїть так, що я можу дозволити або не дозволити Німеччині робити щось… Застосувати санкції зараз, на мою думку, буде контрпродуктивно для наших європейських відносин", - сказав Джо Байден.

Минулого тижня у Держдепі заявили, що не застосовуватимуть санкції проти німецької Nord Stream 2 AG та її гендиректора "з міркувань національної безпеки".

Байден зазначив, що у Німеччині знають про його позицію.

"Вони обізнані про те, що я думаю з цього приводу, і, сподіваюся, ми зможемо напрацювати варіанти, як вони будуть діяти з цим проєктом далі", - сказав президент.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у вівторок заявила, що очікує нових дискусій із США щодо "Північного потоку-2" після того, як санкції не були накладені.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав відмову США від введення санкцій проти оператора "Північного потоку - 2" позитивним сигналом.

У компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом російського газопроводу "Північний потік-2", заявили про відновлення робіт з прокладання труб в німецьких водах

Газопровід завершений вже на 95% і "Газпром" з партнерами квапляться завершити його. "Північний потік-2" пролягає в обхід України і його запуск позбавить її доходу від транзиту газу та створить нові ризики у контексті російської агресії.

Детальніше про ситуацію із газопроводом читайте у статті Очима Байдена і Меркель: що відбувається із санкціями щодо "Північного потоку-2"

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