США відмовилися від санкцій проти оператора газопроводу "Північний потік-2"

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку 2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Держдепартамент направив відповідну інформацію в Конгрес, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC і DPA.

Держдепартамент в середу направив свій обов'язковий 90-денний звіт до Конгресу з переліком суб'єктів, що беруть участь в "Північному потоці-2" і заслуговують на санкції.

У ньому вказується, що Nord Stream 2 AG залучена до діяльності, яка відповідно до законодавства США, визначається як підсанкційна. Але причиною відмови вказується те, що санкції "негативно вплинуть на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками і партнерами".

Держдепартамент також запропонував ввести санкції щодо чотирьох російських кораблів, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2", і чотирьох пов'язаних з проєктом компаній.

Офіційно список поки не опублікований, але, за даними американських ЗМІ, під санкції потраплять кораблі "Юрій Топчєв", "Владислав Стрижов", "Балтійський дослідник" і "Академік Черський", і компанії "Коксохімтранс", "Мортранссервіс", "Морська рятувальна служба" і "Самарський теплоенергетичний майновий фонд".

Будівництво суперечливого газопроводу "Північний потік-2", який транспортуватиме газ з Росії по дну Балтійського моря до Німеччини, в основному завершено. У водах Німеччини все ще треба спорудити 13,9 км однієї лінії і 16,8 км іншої лінії.

Трубопровід протягом багатьох років є одним із головних каменів спотикання у німецько-американських відносинах.

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