РФ відправила делегацію в Туреччину - оцінити, чи відновлювати авіарейси

Група російських експертів прибула в Туреччину, щоб оцінити, чи дозволяє ситуація з коронавірусом відновити авіарейси до країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило російське державне агентство ТАСС з посиланням на пресслужбу "Роспотребнагляду".

"У перший день роботи фахівці оглянули аеропорт, пункт санітарно-карантинного контролю, протестували алгоритм при виявленні пасажира з підвищеною температурою тіла в аеропорту, організацію забору матеріалу, роботу лабораторії по ПЛР-тестуванню в зоні прильоту, а також кілька готелів різної цінової категорії", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, російська делегація провела зустріч з представниками турецької системи охорони здоров'я. На ній була представлена ​​презентація з надання медичної допомоги туристам.

Делегація повернеться в Москву ввечері 18 червня. Відзначається, що за підсумками візиту будуть прийняті рішення про можливість відновлення авіасполучення і туризму.

Росія з 15 квітня призупинила регулярні та чартерні авіарейси до Туреччини. Рішення пояснили ситуацією з коронавірусом. Кількість рейсів було скорочено до двох на тиждень на взаємній основі. Їх виконують "Аерофлот" і Turkish Airlines.

Міністр туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой заявив, що обмеження польотів, введені Росією до червня, можуть коштувати країні 500 000 туристів.

Посол Туреччини в Україні вважає, що заборона РФ їхати на відпочинок до Туреччини своїм туристам створила можливості для українських відпочивальників.