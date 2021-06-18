РФ отправила делегацию в Турцию - оценить, восстанавливать ли авиарейсы

Группа российских экспертов прибыла в Турцию, чтобы оценить, позволяет ли ситуация с коронавирусом восстановить авиарейсы в страну.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Роспотребнадзора".

"В первый день работы специалисты осмотрели аэропорт, пункт санитарно-карантинного контроля, протестировали алгоритм при выявлении пассажира с повышенной температурой тела в аэропорту, организации забора материала, работу лаборатории по ПЦР-тестирование в зоне прилета, а также несколько отелей разной ценовой категории", - говорится в сообщении.

Кроме того, российская делегация провела встречу с представителями турецкой системы здравоохранения. На ней была представлена ​​презентация по оказанию медицинской помощи туристам.

Делегация вернется в Москву вечером 18 июня. Отмечается, что по итогам визита будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения и туризма.

Россия с 15 апреля приостановила регулярные и чартерные авиарейсы в Турцию. Решение объяснили ситуацией с коронавируса. Количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

Министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что ограничения полетов, введенные Россией до июня, могут стоить стране 500 000 туристов.

Посол Турции в Украине считает, что запрет РФ ехать на отдых в Турцию своим туристам создал возможности для украинских отдыхающих.